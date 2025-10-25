La Promessa | Padre Samuel resta Jana sfida la porta segreta

25 ott 2025

La Promessa torna dal 26 ottobre al 1° novembre su Rete 4 alle 19:40 con una settimana tesa e appassionante: Padre Samuel resta a sorpresa, mentre Jana e Teresa spingono la porta del segreto. Tra conti che non tornano e verità che bussano, ogni scelta è un rischio calcolato. Padre Samuel resta e la tenuta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

la promessa padre samuel resta jana sfida la porta segreta

© Sbircialanotizia.it - La Promessa: Padre Samuel resta, Jana sfida la porta segreta

