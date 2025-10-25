La Promessa | Padre Samuel resta Jana sfida la porta segreta
La Promessa torna dal 26 ottobre al 1° novembre su Rete 4 alle 19:40 con una settimana tesa e appassionante: Padre Samuel resta a sorpresa, mentre Jana e Teresa spingono la porta del segreto. Tra conti che non tornano e verità che bussano, ogni scelta è un rischio calcolato. Padre Samuel resta e la tenuta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La Promessa, anticipazioni dal 26 ottobre al 1 novembre: a sorpresa padre Samuel resta - Cruz infatti gli impone di non lasciare la tenuta, una decisione che sconcerta tutti, soprattutto Maria, ... Si legge su it.blastingnews.com
La Promessa, spoiler all'1/11: Jana vuole aprire la camera segreta, Maria lascia Samuel - Nelle puntate in onda dal 26 ottobre all'1 novembre, Lorenzo vorrà far sposare Curro con una delle figlie dei Duchi di Castroviejo ... Come scrive it.blastingnews.com
“La Promessa”: le anticipazioni delle puntate dal 19 al 25 ottobre - Nelle puntate di “La Promessa” dal 19 al 25 ottobre 2025, Padre Samuel annuncia l’addio, Pia interrompe la relazione con Ricardo e la camera segreta crea tensioni ... Secondo 105.net