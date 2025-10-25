La Promessa Anticipazioni Spagnole | Cristobal Ballesteros è il nuovo maggiordomo capo Don Ricardo è stato silurato!
Nelle prossime puntate de La promessa assisteremo all'addio di Romulo, che si sposerà, e all'arrivo di un nuovo maggiordomo. Alla tenuta farà la sua comparsa Cristóbal Ballesteros, che diventerà il nuovo maggiordomo capo al posto di Don Ricardo. Ecco perché e cosa succederà negli episodi della Soap presto su Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
