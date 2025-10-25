L'attrice interpreta una donna ispirata alla vera dirigente scolastica che ha rivoluzionato l'hinterland napoletano togliendo gli studenti dalla strada. Presentata alla Festa di Roma, su Rai1 ad inizio 2026. Fin dalle prime immagini de La preside, abbiamo capito perché Luisa Ranieri abbia messo in pausa per un anno la sua Lolita Lobosco per poter girare questa nuova fiction Rai. Teneva troppo al progetto, arrivato da un'idea del marito Luca Zingaretti. E lo diciamo subito: è la prima nuova fiction avvincente e ben costruita che vediamo in questa stagione. Diretta da Luca Miniero e presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriverà ad inizio 2026 su Rai1. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La preside, recensione: una grande Luisa Ranieri e la scuola come luogo di speranza