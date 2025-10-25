La postina del paese diventa Cicerone con l' apertura del museo di Laura Pausini
Da poco più di un mese Solarolo è passato dalla normale quiete agli onori della cronaca per l’apertura della Casa Museo dedicato a Laura Pausini. Qui, da oltre trent’anni, la musica è parte della vita quotidiana come una specie di colonna sonora che scandisce il tempo della comunità. E così. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
il mattino di Padova. . Decenni di silenzio da parte di chi sa. E di un omicida che, se ancora vivo, non ha alcun peso sulla coscienza. Maria Josè Olivastri è stata assassinata nel 2001. Aveva quarantadue anni e viveva a Sarmeola di Rubano, un paese a una d - facebook.com Vai su Facebook
La postina del paese diventa “Cicerone” con l'apertura del museo di Laura Pausini - L'apertura del museo dedicato alla cantante "trasforma" la postina in guida turistica: tanti i fans che si rivolgono a lei per segreti e suggerimenti sui luoghi da visitare ... Come scrive ravennatoday.it