La postina del paese diventa Cicerone con l' apertura del museo di Laura Pausini

Ravennatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da poco più di un mese Solarolo è passato dalla normale quiete agli onori della cronaca per l’apertura della Casa Museo dedicato a Laura Pausini. Qui, da oltre trent’anni, la musica è parte della vita quotidiana come una specie di colonna sonora che scandisce il tempo della comunità. E così. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

