Roma, 25 ottobre 2025 - Quando la Marina degli Stati Uniti schiera la portaerei USS Gerald R. Ford la situazione è seria. L'immensa potenza nautica, oltre 100.000 tonnellate e una lunghezza di 334 metri, è la più grande nave battente bandiera a Stelle e Strisce. E’ stata definita "la piattaforma da combattimento più capace, adattabile e letale al mondo". Quindi l'averla dispiegata nei Caraibi, dove Trump ha preso di mira narcos, ma anche Venezuela e Colombia, è più di un messaggio, è una promessa di guerra. Come ha sottolineato uno dei bersagli della Casa Bianca, il presidente Maduro: gli Usa "stanno costruendo una nuova guerra". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La portaerei nucleare USS Gerard Ford ai Caraibi. Tremano Venezuela e Colombia