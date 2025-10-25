La polizia sospende per dieci giorni la licenza di un bar in via Murari Bra a Verona

25 ott 2025

La questora di Verona Rosaria Amato ha disposto la sospensione, per la durata di dieci giorni, della licenza di un esercizio pubblico situato in via Murari Bra. In base a quanto riferito in una nota, il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

