La polizia sospende per dieci giorni la licenza di un bar in via Murari Bra a Verona

La questora di Verona Rosaria Amato ha disposto la sospensione, per la durata di dieci giorni, della licenza di un esercizio pubblico situato in via Murari Bra. In base a quanto riferito in una nota, il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

