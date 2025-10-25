La Polizia di Stato arresta una 54enne condannata per usura

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino hanno dato esecuzione a un Ordine di Carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nei confronti di una donna di 54 anni, residente nel capoluogo ma rintracciata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

