La Polizia di Stato arresta una 54enne condannata per usura

Frosinonetoday.it | 25 ott 2025

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino hanno dato esecuzione a un Ordine di Carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nei confronti di una donna di 54 anni, residente nel capoluogo ma rintracciata.

Immagine generica

