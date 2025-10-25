La piazza dei bambini per la pace una mamma | Mi chiedo come si possa guardare con sospetto a questa iniziativa
Una mamma di una bambina che ha partecipato alla ‘marcia per la pace’ del terzo circolo didattico interviene in merito al botta e risposta polemico tra Lega e Comune di Cesena. “Bambini strumentalizzati per fare politica” l'attacco della Lega. “Spiccata insensibilità”, la replica. “Scrivo perché. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
