La pena più dura per la donna che violentò e uccise la piccola Lola Daviet

La 12enne fu rapita all'uscita di scuola da una 27enne algerina. Ieri la pronuncia dei giudici, il caso che ha sconvolto la Francia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La pena più dura per la donna che violentò e uccise la piccola Lola Daviet

