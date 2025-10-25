La passione per la Roma il volley e il mare | ecco chi era Beatrice Bellucci la ragazza solare morta sulla Colombo

Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 anni morta nell'incidente mortale avvenuto venerdì sera, intorno alle 22, su via Cristoforo Colombo. Viveva all'Infernetto ed era una studentessa di giurisprudenza a Roma Tre. Dai suoi profili social è intuibile la sua passione per la Roma, per il volley e le vacanze al mare in Sardegna, a Porto Cervo. Al momento, lo Polizia locale di Roma capitale ha chiesto di acquisire i filmati delle telecamere presenti sul luogo dell'incidente, per ricostruire la dinamica nel migliore dei modi. I filmati consentiranno di comprendere se l'auto che ha travolto la Mini in cui si trovava la vittima, una Bmw arrivata ad alta velocità, stesse facendo una gara con altre auto.

