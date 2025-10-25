La partita del Pil
di Annamaria Spina Ogni economia gioca una partita a scacchi. La scacchiera è il mondo, i pezzi sono le nazioni, le mosse sono investimenti, politiche, consumi. Il tempo si misura in punti di PIL, ma il punteggio non dice chi stia davvero vincendo ed è qui che nasce una nuova idea: “cambiare le regole del gioco”. Il PIL, Prodotto Interno Lordo, misura la quantità, non la qualità; include tutto ciò che ha un prezzo, ma non ciò che ha valore. È un indicatore cieco, nato per contare le mosse, non per giudicare le intenzioni. L’economia ha continuato a muovere i suoi pezzi inseguendo la crescita, ma senza chiedersi verso cosa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
MODRIC DETTA LA LINEA Luka #Modric, al termine di Milan-Pisa 2-2, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la partita contro la squadra toscana. Le sue dichiarazioni. Quanta rabbia c’è? “Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a dif - facebook.com Vai su Facebook
Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza bigl - X Vai su X
Il nodo crescita al centro del Plenum del Partito comunista cinese - Agenda dominata dall’economia, in una riunione aperta con il dato del Pil del terzo trimestre in frenata al 4,8 per cento ... Come scrive ilsole24ore.com
Pil, economia, qualità della vita: a parte il calcio, il confronto Italia-Israele è impietoso. E i ProPal vanno nel pallone - Israele, match valevole per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Scrive strettoweb.com
La Cina vuole raddoppiare il Pil pro capite in 10 anni, ma la crescita rallenta - 2030, ma gli obiettivi che si è posto, tra cui il raddoppio del Pil pro capite, potrebbero non essere a portata ... Scrive quifinanza.it