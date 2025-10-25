La partita del Pil

di Annamaria Spina Ogni economia gioca una partita a scacchi. La scacchiera è il mondo, i pezzi sono le nazioni, le mosse sono investimenti, politiche, consumi. Il tempo si misura in punti di PIL, ma il punteggio non dice chi stia davvero vincendo ed è qui che nasce una nuova idea: “cambiare le regole del gioco”. Il PIL, Prodotto Interno Lordo, misura la quantità, non la qualità; include tutto ciò che ha un prezzo, ma non ciò che ha valore. È un indicatore cieco, nato per contare le mosse, non per giudicare le intenzioni. L’economia ha continuato a muovere i suoi pezzi inseguendo la crescita, ma senza chiedersi verso cosa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it