La palestra è inagibile la partita di pallavolo si gioca in cortile | studente si fa male la famiglia fa ricorso e ottiene risarcimento | oltre 16mila euro
Non è l’eco degli applausi in palestra, ma il rumore sordo di una caduta sull’asfalto a porre la scuola davanti a una domanda non di poco conto: chi protegge davvero gli studenti, quando mancano spazi idonei per l’attività motoria? Un cortile, improvvisato da campo sportivo, si trasforma nel simbolo di un sistema che deve affrontare le proprie carenze strutturali. Da qui nasce la sentenza del Tribunale di Catanzaro, pronta a diventare punto di riferimento per tutta la scuola: la responsabilità non si improvvisa e ogni dettaglio conta, dalla scelta dell’ambiente agli avvisi che i docenti devono fornire ai ragazzi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
