Ancora una settimana e una palestra scolastica, delle quattro chiuse per lavori prima dell’inizio dell’estate, tornerà a disposizione degli scolari e dei giovani atleti delle società cittadine di volley e di minibasket: l’impianto, posto all’interno della elementare Enrico Romani di via don Sturzo, sta per essere riconsegnato completamente rinnovato, dopo l’intensa riqualificazione ambientale prevista nell’ambito del progetto Pnrr " Scuola Patellani ". Sono in corso, infatti, gli ultimi interventi, come la verniciatura delle righe dei campi da volley e da basket (nella foto): "Per la fine della prossima settimana, la palestra di via don Sturzo sarà pronta – precisa il sindaco di Bresso, Simone Cairo –- Le opere hanno interessato gli spogliatoi, gli impianti elettrici e il campo da gioco, con la verniciatura interna della palestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La palestra della primaria pronta a riaprire