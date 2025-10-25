La nuova Lega sono due | dopo la sconfitta di Vannacci si riaccende il fronte nordista

La sconfitta del generale ha galvanizzato le truppe. Gli anti Vannacci sono pronti a riorganizzare l’esercito padano. Dopo le regionali toscane, s’alza il moto federalista. Il gagliardo eurodeputato, dall’avamposto viareggino, ha combattuto la sua solitaria battaglia. La sconfitta, però, soverchierebbe le peggiori attese: il 4,4 per cento, un quinto dei voti raccolti dalla Lega nel 2020. Le vecchie glorie, dunque, sono in subbuglio. La resa dei conti si avvicina. Stavolta, ci sperano: Matteo Salvini dovrà addivenire a miti consigli. L’ispirazione viene dal modello tedesco della Csu bavarese, identitaria e alleata con la Cdu. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La nuova Lega sono due: dopo la sconfitta di Vannacci si riaccende il fronte nordista

Scopri altri approfondimenti

La chiamano “pace fiscale”. Ma la nuova rottamazione voluta dalla Lega e inserita in legge di bilancio è solo una guerra a chi le tasse le paga davvero. La relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale è chiara: questo ennesimo regalo a chi evade cos - facebook.com Vai su Facebook

Nathan Sestina è la nuova ala dell'EA7 Emporio Armani Milano: arriva dal Valencia Basket https://legabasket.it/news/136514/nathan-sestina-milano… #LBAMercato #TuttoUnAltroSport - X Vai su X

La nuova Lega sono due: dopo la sconfitta di Vannacci si riaccende il fronte nordista - Da una parte moderazione e governatori, dall’altra “vannacciani” e lotta nazionale. Segnala panorama.it

Pd-Lega, c’è la maggioranza inedita: siglato l’accordo tra i due partiti che sono contrapposti in tutta Italia. «Cantiere di lavoro» - Siglato l'accordo tra Pd e Lega: il clamoroso patto consentirà all'amministrazione guidata da Umberto Scarabello di arrivare comodamente al traguardo del 2027 senza patemi. Da ilgazzettino.it

Di Maio fa il pm anti Lega - Le due indagini giudiziarie che coinvolgono la nuova Lega di Matteo Salvini e il tesoriere Giulio Centemero – quella della procura di Genova che è sempre a caccia di 49 milioni di rimborsi da ... Segnala ilmanifesto.it