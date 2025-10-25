La nuova giunta regionale adesso è realtà Enrico Rossi è il vicepresidente Silvia Luconi la sottosegretaria
ANCONA – Adesso è ufficiale. Le Marche hanno una nuova giunta che è stata presentata questa mattina a Palazzo Raffaello ad Ancona. Il processo che ha portato alla sua composizione è stato quantomai lungo e complesso e non sono mancati momenti di incomprensione, a volte addirittura di tensione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Regione Marche. . Presentazione della Nuova Giunta Regionale, Sala Giunta, Regione Marche - facebook.com Vai su Facebook
Cresce l'attesa per la nuova giunta, che il governatore Occhiuto potrebbe formalizzare anche prima dei dieci giorni previsti dal momento della proclamazione. Leggi l'articolo completo: - X Vai su X
Occhiuto: “La nuova Giunta regionale sarà la più collegiale possibile” - Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, pubblicare annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Come scrive giornaledicalabria.it
Giunta Acquaroli pronta, sanità a ex sindaco di Fermo Calcinaro - La contesa delega all'Agricoltura, oltre alla vice presidenza della giunta, alla Lega con l'ex ormai sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, il ruolo di sottosegretario alla presidenza della giunta a Silvi ... Si legge su msn.com
FdI contro Lega, non se ne esce: altra fumata nera sulla giunta regionale - Le consultazioni romane per la formazione della nuova giunta regionale sono ... msn.com scrive