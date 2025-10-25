La nuova giunta regionale adesso è realtà Enrico Rossi è il vicepresidente Silvia Luconi la sottosegretaria

Anconatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Adesso è ufficiale. Le Marche hanno una nuova giunta che è stata presentata questa mattina a Palazzo Raffaello ad Ancona. Il processo che ha portato alla sua composizione è stato quantomai lungo e complesso e non sono mancati momenti di incomprensione, a volte addirittura di tensione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Occhiuto: “La nuova Giunta regionale sarà la più collegiale possibile” - Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, pubblicare annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Come scrive giornaledicalabria.it

nuova giunta regionale adessoGiunta Acquaroli pronta, sanità a ex sindaco di Fermo Calcinaro - La contesa delega all'Agricoltura, oltre alla vice presidenza della giunta, alla Lega con l'ex ormai sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, il ruolo di sottosegretario alla presidenza della giunta a Silvi ... Si legge su msn.com

nuova giunta regionale adessoFdI contro Lega, non se ne esce: altra fumata nera sulla giunta regionale - Le consultazioni romane per la formazione della nuova giunta regionale sono ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuova Giunta Regionale Adesso