La nuova giunta regionale adesso è realtà Enrico Rossi è il vicepresidente Silvia Luconi la sottosegretaria

ANCONA – Adesso è ufficiale. Le Marche hanno una nuova giunta che è stata presentata questa mattina a Palazzo Raffaello ad Ancona. Il processo che ha portato alla sua composizione è stato quantomai lungo e complesso e non sono mancati momenti di incomprensione, a volte addirittura di tensione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it