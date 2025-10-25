Se hai mai desiderato che il tuo profumo fosse bello quanto il suo odore, Loewe ha esaudito il desiderio — e con un certo stile. La maison spagnola ha appena lanciato The Crafted Collection, una trilogia di fragranze che sembra più un’installazione d’arte contemporanea che un lancio beauty. Ogni flacone è un piccolo oggetto scultoreo, di quelli che potresti tranquillamente trovare esposti a Frieze o al PAC, non sul tuo comodino. Loewe lancia i suoi nuovi profumi The Crafted Collection (e sono praticamente bellissimi). Dietro le tre fragranze c’è Núria Cruelles, la naso di Loewe — e una specie di scienziata poetica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La nuova collezione di profumi di Loewe è praticamente arte da indossare