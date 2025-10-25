La nostra traduzione di Your mom suona più autentica ed efficace

La portavoce della Casa Bianca si chiama Karoline Leavitt, 28 anni, e va capita. Si misura con Marija Zacharova, 49 anni, che è portavoce soltanto del ministro degli esteri Lavrov, ma non bada a spese nelle sue bordate contro il resto del mondo. Leavitt ha tenuto un incontro con la stampa cinque giorni fa, e un giornalista del Huffington Post, V.S. Dave, le ha fatto una domanda sulla scelta di Budapest per l’incontro – già rimosso – fra Trump e Putin. “ Il presidente si rende conto del significato di Budapest? Proprio a Budapest, nel 1994, la Russia ha promesso di non invadere l’Ucraina se questa avesse rinunciato (come fece) agli armamenti nucleari ereditati dalla dissolta Unione sovietica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

