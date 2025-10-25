La natura riconquista i suoi spazi | il Wildlife Photographer of the Year torna a Milano

Nel silenzio spettrale di una città fantasma in Namibia, sotto un cielo lattiginoso avvolto dalla nebbia atlantica, una iena bruna si aggira tra le rovine di Kolmanskop. L’edificio diroccato alle sue spalle racconta di un passato minerario ormai sepolto dalla sabbia e dal tempo. È questa l’immagine che ha conquistato il mondo: dieci anni di attesa, fototrappole piazzate con pazienza maniacale, fino all’attimo perfetto. Il sudafricano Wim van den Heever ha vinto il Wildlife Photographer of the Year 2025 con “Ghost Town Visitor”, uno scatto che documenta come la fauna selvatica si riappropria degli spazi abbandonati dall’uomo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - La natura riconquista i suoi spazi: il Wildlife Photographer of the Year torna a Milano

