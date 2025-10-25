La mucca scappata dal macello è salva | adesso appartiene a Leidaa

Dopo la fuga dal macello brianzolo avvenuto martedì 21 ottobre, il bovino più famoso della Brianza, che non è un torno come inizialmente si pensava, ma una mucca tra i 12 e 24 mesi che non ha mai partorito, è salvo e non verrà più abbattuto.Nel frattempo continuano le sue ricerche: negli scorsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it