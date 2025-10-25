la moto mi ha tagliato la strada ho sterzato poi non ricordo nulla

"Eravamo in macchina, tranquilli. Poi all’improvviso la moto mi ha tagliato la strada, ho frenato per evitarla, ho sbandato per non prendergli contro, poi il vuoto, non ricordo più nulla". È un racconto drammatico, quelle del padre di Rayan Murrizi, il bambino di sette anni, residente con la famiglia a Minerbio, che ha perso la vita mercoledì sera sulla ss64 Porrettana, a Lovoleto di Granarolo. Parole di dolore e angoscia quelle del padre 34enne, che era alla guida della Volkswagen Corrado, mentre ricorda e ripercorre gli istanti del tragico incidente. Il racconto del genitore, ancora ricoverato all’ospedale Maggiore in Medicina d’urgenza, è stato raccolto dai carabinieri, insieme a quelli del motociclista 46enne di Malalbergo e del 20enne alla guida dell’altra auto: ora tutte le dichiarazioni sono al vaglio dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

