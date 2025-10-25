La Mens Sana si mette in viaggio verso Saluzzo Vecchi | Con GranTorino la partita è difficile
Alle 19 al palazzetto dello sport di Saluzzo (in provincia di Cuneo) la Mens Sana gioca l’anticipo contro GranTorino Basketball Draft. "Ci attende un’altra gara molto difficile – ha detto coach Vecchi alla vigilia -. Intanto prima di tutto è un trasferta molto lunga: dobbiamo acquisire al più presto una mentalità da trasferta anche quando i viaggi sono di tante ore come quello di domani (oggi, ndr) per farci trovare pronti ad inizio partita. Questo è uno dei temi sui quali dobbiamo necessariamente crescere. Grantorino è una squadra in crescita, che ha iniziato in sordina essendo un roster molto giovane e per di più con alcune assenze nel pacchetto lunghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
NEXT SERIE C REGULAR SEASON | 4^ GIORNATA MENS SANA MESAGNE ? PALAZZETTO DELLO SPORT | MESAGNE (BR) ? SABATO 25 OTTOBRE 2025 18:30 #FORZACUSFOGGIA #12leoni #FIPPuglia - facebook.com Vai su Facebook
Note di Siena Mens sana torna alla vittoria contro l'Olimpia Legnaia https://gazzettadisiena.it/note-di-siena-mens-sana-torna-alla-vittoria-contro-lolimpia-legnaia/… - X Vai su X
La Mens Sana si mette in viaggio verso Saluzzo. Vecchi: "Con GranTorino la partita è difficile" - Alle 19 al palazzetto dello sport di Saluzzo (in provincia di Cuneo) la Mens Sana gioca l’anticipo contro GranTorino ... Lo riporta msn.com