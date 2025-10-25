La Mens Sana si mette in viaggio verso Saluzzo Vecchi | Con GranTorino la partita è difficile

Alle 19 al palazzetto dello sport di Saluzzo (in provincia di Cuneo) la Mens Sana gioca l’anticipo contro GranTorino Basketball Draft. "Ci attende un’altra gara molto difficile – ha detto coach Vecchi alla vigilia -. Intanto prima di tutto è un trasferta molto lunga: dobbiamo acquisire al più presto una mentalità da trasferta anche quando i viaggi sono di tante ore come quello di domani (oggi, ndr) per farci trovare pronti ad inizio partita. Questo è uno dei temi sui quali dobbiamo necessariamente crescere. Grantorino è una squadra in crescita, che ha iniziato in sordina essendo un roster molto giovane e per di più con alcune assenze nel pacchetto lunghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

