La ' Maledetta' compie 20 anni | così è nata la punizione divina di Andrea Pirlo
Vent’anni fa, segnando con un piazzato dalla traiettoria impossibile, il numero 21 rossonero entrò nel gotha degli specialisti insieme ai più grandi, da Pelé a Messi, da Platini a Baggio e CR7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La 'Maledetta' compie 20 anni: così è nata la punizione divina di Andrea Pirlo - Vent’anni fa, segnando con un piazzato dalla traiettoria impossibile, il numero 21 rossonero entrò nel gotha degli specialisti insieme ai più grandi, da Pelé a Messi, da Platini a Baggio e CR7 ... Scrive gazzetta.it