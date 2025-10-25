La ' Maledetta' compie 20 anni | così è nata la punizione divina di Andrea Pirlo

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vent’anni fa, segnando con un piazzato dalla traiettoria impossibile, il numero 21 rossonero entrò nel gotha degli specialisti insieme ai più grandi, da Pelé a Messi, da Platini a Baggio e CR7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la maledetta compie 20 anni cos236 232 nata la punizione divina di andrea pirlo

© Gazzetta.it - La 'Maledetta' compie 20 anni: così è nata la punizione divina di Andrea Pirlo

Contenuti che potrebbero interessarti

maledetta compie 20 anniLa 'Maledetta' compie 20 anni: così è nata la punizione divina di Andrea Pirlo - Vent’anni fa, segnando con un piazzato dalla traiettoria impossibile, il numero 21 rossonero entrò nel gotha degli specialisti insieme ai più grandi, da Pelé a Messi, da Platini a Baggio e CR7 ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Maledetta Compie 20 Anni