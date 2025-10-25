La portaerei USS Gerald R. Ford, definita dalla Marina degli Stati Uniti «la piattaforma da combattimento più capace, adattabile e letale al mondo», è stata dispiegata nei Caraibi per intensificare la pressione militare sul Venezuela. La Cnn ha tracciato un profilo della nave e delle sue risorse militari. Con un dislocamento di oltre 100.000 tonnellate e una lunghezza di 334 metri, la Ford è la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La lotta ai narcos del Venezuela: gli Usa schierano la portaerei Ford, l'arma più letale della Marina americana