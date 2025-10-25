La lotta ai narcos del Venezuela | gli Usa schierano la portaerei Ford l' arma più letale della Marina americana
La portaerei USS Gerald R. Ford, definita dalla Marina degli Stati Uniti «la piattaforma da combattimento più capace, adattabile e letale al mondo», è stata dispiegata nei Caraibi per intensificare la pressione militare sul Venezuela. La Cnn ha tracciato un profilo della nave e delle sue risorse militari. Con un dislocamento di oltre 100.000 tonnellate e una lunghezza di 334 metri, la Ford è la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
"Se l’amministrazione Biden si limitava a un assedio economico e diplomatico a Caracas, ora Trump accelera sul fronte della lotta ai narcos come dell’emergenza migranti, imputando a Maduro anche la fuga dal Venezuela di almeno otto milioni di profughi da - X Vai su X
L'obiettivo ufficiale è la lotta alle organizzazioni criminali e al narcotraffico, ma la pressione su Maduro sta aumentando - facebook.com Vai su Facebook
La lotta ai narcos del Venezuela: gli Usa schierano la portaerei Ford, l'arma più letale della Marina americana - Ford, definita dalla Marina degli Stati Uniti «la piattaforma da combattimento più capace, adattabile e letale al mondo», è ... Secondo msn.com
La portaerei Gerald Ford lascia il Mediterraneo, il Pentagono la richiama in Venezuela: il segnale (forte) degli Usa - Dopo il volo dei bombardieri ora il Pentagono richiama addirittura la sua ammiraglia del mare. Riporta ilmessaggero.it
Trump, 'presto azioni di terra in Venezuela contro i narcos' - "Presto vedremo azioni di terra in Venezuela": lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca aprendo la tavola rotonda sulla lotta ai cartelli della droga e al traffico di esseri umani. Segnala ansa.it