La lotta ai narcos del Venezuela | gli Usa schierano la portaerei Ford l' arma più letale della Marina americana

Feedpress.me | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La portaerei USS Gerald R. Ford, definita dalla Marina degli Stati Uniti «la piattaforma da combattimento più capace, adattabile e letale al mondo», è stata dispiegata nei Caraibi per intensificare la pressione militare sul Venezuela. La Cnn ha tracciato un profilo della nave e delle sue risorse militari. Con un dislocamento di oltre 100.000 tonnellate e una lunghezza di 334 metri, la Ford è la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la lotta ai narcos del venezuela gli usa schierano la portaerei ford l arma pi249 letale della marina americana

© Feedpress.me - La lotta ai narcos del Venezuela: gli Usa schierano la portaerei Ford, l'arma più letale della Marina americana

Altri contenuti sullo stesso argomento

lotta narcos venezuela usaLa lotta ai narcos del Venezuela: gli Usa schierano la portaerei Ford, l'arma più letale della Marina americana - Ford, definita dalla Marina degli Stati Uniti «la piattaforma da combattimento più capace, adattabile e letale al mondo», è ... Secondo msn.com

lotta narcos venezuela usaLa portaerei Gerald Ford lascia il Mediterraneo, il Pentagono la richiama in Venezuela: il segnale (forte) degli Usa - Dopo il volo dei bombardieri ora il Pentagono richiama addirittura la sua ammiraglia del mare. Riporta ilmessaggero.it

lotta narcos venezuela usaTrump, 'presto azioni di terra in Venezuela contro i narcos' - "Presto vedremo azioni di terra in Venezuela": lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca aprendo la tavola rotonda sulla lotta ai cartelli della droga e al traffico di esseri umani. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lotta Narcos Venezuela Usa