La Liguria ricorda le 13 vittime dell’alluvione 2011 | Continuiamo a proteggere il nostro fragile territorio

Ilsecoloxix.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Rendiamo omaggio anche allo straordinario spirito di solidarietà di tutti coloro che si mobilitarono volontariamente”, ha detto il sindaco della Spezia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

la liguria ricorda le 13 vittime dell8217alluvione 2011 continuiamo a proteggere il nostro fragile territorio

© Ilsecoloxix.it - La Liguria ricorda le 13 vittime dell’alluvione 2011: “Continuiamo a proteggere il nostro fragile territorio”

Argomenti simili trattati di recente

liguria ricorda 13 vittimeLa Liguria ricorda le 13 vittime dell’alluvione 2011: “Continuiamo a proteggere il nostro fragile territorio” - “Rendiamo omaggio anche allo straordinario spirito di solidarietà di tutti coloro che si mobilitarono volontariamente”, ha detto il sindaco della Spezia ... Riporta ilsecoloxix.it

liguria ricorda 13 vittimeLa Liguria ricorda le vittime dell’alluvione di 14 anni fa, l’assessore Giampedrone “Onoriamo la loro memoria” - Così l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone che oggi a Monterosso al Mare ha preso parte con il sindaco Francesco Sassarini alla cerimonia in ricordo di Sandro Usai. Scrive msn.com

liguria ricorda 13 vittimePeracchini, La Spezia ricorda 13 vittime dell'alluvione nel 2011 - "Oggi ricordiamo l'alluvione che colpì il nostro territorio il 25 ottobre 2011, la Val di Vara, la Lunigiana e le Cinque Terre furono devastate dall'esondazione dei corsi d'acqua, causando 13 vittime, ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Liguria Ricorda 13 Vittime