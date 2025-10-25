La Life365eu si sblocca | vittoria autorevole contro Ostiano
Finalmente la vera Life365.eu: al termine di una gara giocata con grande autorità, le ragazze forlivesi conquistano la prima vittoria stagionale battendo la forte Ostiano per 3-1 (25-21; 20-25; 25-16; 25-20).Il primo set vede partire subito forte Forlì, che prima si porta sul 4-1, poi sono due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
