La lettera di Marina Berlusconi dopo la Cassazione | Mio padre le calunnie e le false accuse
Dopo la sentenza della Cassazione su Silvio Berlusconi e la mafia, la figlia Marina scrive una lettera a Il Giornale. E dice che la giustizia, come la luna, ha due facce. C’è la nostra civiltà giuridica e lo Stato di diritto. E poi la luna nera, dove «agisce quella piccola parte di magistratura che si considera un contropotere investito di una missione ideologica». «Da troppo tempo, queste pulsioni ci fanno vivere in uno stato di presunzione di colpevolezza di massa. E il vero problema è che ogni cittadino rischia di dover dimostrare la sua innocenza davanti a una macchina giudiziaria in cui tutti crediamo sempre meno». 🔗 Leggi su Open.online
