La legge di bilancio rischia di azzoppare le metropolitane

La legge di bilancio vede ridotti gli investimenti per il Ministero di Matteo Salvini. A rischio diverse linee metropolitane. Il taglio, solo per il 2026, sarebbe di ben 525 milioni. Ne scrive oggi “Il Sole 24 Ore. Legge di bilancio, a rischio varie metropolitane in tutta Italia. Così Il Sole 24 Ore: “In ballo non ci sono solo la Metro C di Roma, la linea M4 di Milano e la metro di Afragola. Queste nel 2026 lasceranno per strada rispettivamente 50 e 15 milioni per ciascuna delle due ultime opere. Nella manovra 2026 entrano anche i numeri, ancora provvisori, delle riduzioni di spesa per il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La legge di bilancio rischia di azzoppare le metropolitane

Argomenti simili trattati di recente

*La LEGGE DI BILANCIO 2026 SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO* In questa locandina riportiamo *i risultati ottenuti* dalla *Cisl*, nella parte superiore, e cosa chiediamo ancora al Governo. *Vi invitiamo ad una attenta lettura* - facebook.com Vai su Facebook

Legge di bilancio: dallo stop alle supplenze brevi, alle novità per il TFR/TFS, dalle modifiche ai congedi parentali alle lavoratrici madri. Quello che interessa il mondo della scuola - X Vai su X

È già chiaro che la prossima legge di bilancio sarà molto modesta - La costruzione della prossima legge di bilancio – il cosiddetto “cantiere manovra”, come lo chiamano spesso i giornali – è appena iniziata con l’approvazione giovedì da parte del governo del primo ... Riporta ilpost.it

Si comincia a capire qualcosa della prossima legge di bilancio - Giovedì sera il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), il primo di una serie di provvedimenti che entro la fine dell’anno porteranno ... Riporta ilpost.it

Legge di Bilancio 2025: tutte le misure per la disabilità - Una sintesi dei principali provvedimenti a tema disabilità, contenuti nella Legge di Bilancio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 1 gennaio È stata licenziata il 30 dicembre ... Riporta disabili.com