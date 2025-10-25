La Juve di Sarri vinse lo scudetto ora non esiste più Sono rimasti solo in due e mezzo

Rugani e Pinsoglio sono i soli nell'attuale rosa di Tudor che c'erano anche quando l'attuale tecnico della Lazio guidò i bianconeri al titolo. Perin invece andò via a gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve di Sarri vinse lo scudetto, ora non esiste più. Sono rimasti solo in due... e mezzo

