La grilina Maiorino i post della Fatayer e il campo largo | ecco il podio dei peggiori

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, troviamo la senatrice del M5S, Alessandra Maiorino, per il brutto epiteto rivolto a Giorgia Meloni. A sinistra siamo a chi la spara più grossa. La scorsa settimana il leader della Cgil, Maurizio Landini, aveva toccato il fondo dando della "cortigiana" al nostro presidente del Consiglio; questa settimana, in Aula, la grillina non è caduta tanto in basso ma non ha risparmiato al capo del governo un linguaggio che, a parti invertite, avrebbe sicuramente scatenato le ire e le proteste delle femministe. "Anche oggi - ha detto - l'abbiamo dovuta vedere nelle vesti di cheerleader del presidente di un altro Paese". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

