la giornata il turno si apre oggi con 6 gare al curi in palio una fetta di salvezza

Al di là del tuffo nel passato per un futuro migliore, lunedì a Pian di Massiano c’è una giornata da non fallire, perché in palio c’è una fetta considerevole di salvezza. Già, perché il Perugia è penultimo (sulla carta ma ultimo per rendimento) in classifica con la miseria di 3 punti. La salvezza oggi è a quota 10 punti, dieci punti sono quelli del Livorno, prossimo avversario del Perugia lunedì al Curi con fischio di inizio alle 20,30. I conti sono piuttosto semplici, una vittoria dei toscani vedrebbe allontanarsi la salvezza di dieci punti, un pareggio sarebbe utile solo per non fa scappare la prima squadra salva del girone, con un successo i biancorossi potrebbero risalire in classifica, accorciare e soprattutto ripartire, con grande ritardo ma comunque con un pizzico di fiducia in più verso il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

