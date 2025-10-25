La giornata Il turno si apre oggi con 6 gare Al Curi in palio una fetta di salvezza
Al di là del tuffo nel passato per un futuro migliore, lunedì a Pian di Massiano c’è una giornata da non fallire, perché in palio c’è una fetta considerevole di salvezza. Già, perché il Perugia è penultimo (sulla carta ma ultimo per rendimento) in classifica con la miseria di 3 punti. La salvezza oggi è a quota 10 punti, dieci punti sono quelli del Livorno, prossimo avversario del Perugia lunedì al Curi con fischio di inizio alle 20,30. I conti sono piuttosto semplici, una vittoria dei toscani vedrebbe allontanarsi la salvezza di dieci punti, un pareggio sarebbe utile solo per non fa scappare la prima squadra salva del girone, con un successo i biancorossi potrebbero risalire in classifica, accorciare e soprattutto ripartire, con grande ritardo ma comunque con un pizzico di fiducia in più verso il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Punto5.it. . Coppa Campania D Primo turno, terza giornata ASD Futsal Martino SM Matalune , l'intervista ad Antonio Bortone #punto5anno27 - facebook.com Vai su Facebook
Ultima giornata di terzo turno a Pechino Segui tutti i match del WTA 1000 in diretta su SuperTennis e SuperTennix - X Vai su X
La giornata. Il turno si apre oggi con 6 gare. Al Curi in palio una fetta di salvezza - Lunedì il posticipo, alle 20,30 Perugia (3) ... Come scrive msn.com
Serie A, alle 20.45 Milan-Pisa apre l’8ª Giornata - 45 con la capolista Milan che ospiterà a San Siro (nella seconda gara casalinga consecutiva) il Pisa ultimo assieme a Genoa e Fioren ... Lo riporta calciocasteddu.it
Grottazzolina-Verona apre la 2a giornata - Nel nutrito programma domenicale spicca la sfida fra le corazzate Perugia e Civitanova che andra in scena alle 20. Segnala corrieredellosport.it