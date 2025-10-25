La giornalista Barbara Castellani in ospedale per aver ingerito vetro presente in una lasagna | come sta adesso

La giornalista Barbara Castellani è ancora ricoverata in ospedale. La donna è sottoposta a Tac periodiche per monitorare i movimenti del vetro nell'intestino. Su chi ha servito le lasagne indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - La giornalista Barbara Castellani in ospedale per aver ingerito vetro presente in una lasagna: come sta adesso

