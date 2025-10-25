La giornalista Barbara Castellani in ospedale per aver ingerito vetro presente in una lasagna | come sta adesso

La giornalista Barbara Castellani è ancora ricoverata in ospedale. La donna è sottoposta a Tac periodiche per monitorare i movimenti del vetro nell'intestino. Su chi ha servito le lasagne indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

la giornalista barbara castellani in ospedale per aver ingerito vetro presente in una lasagna come sta adesso

© Notizie.virgilio.it - La giornalista Barbara Castellani in ospedale per aver ingerito vetro presente in una lasagna: come sta adesso

giornalista barbara castellani ospedaleCompra delle lasagne in rosticceria, la giornalista Barbara Castellani finisce all’ospedale: “C’erano dei vetri” - "Ho il vetro nell'intestino dopo aver mangiato un piatto di pasta al forno comprata vicino casa", è la denuncia sui social della giornalista ... Si legge su fanpage.it

giornalista barbara castellani ospedaleHa comprato delle lasagne in rosticceria, la giornalista Barbara Castellani finisce in ospedale: “C’erano dei vetri” - La conduttrice Barbara Castellani ha denunciato un grave incidente avvenuto dopo aver consumato una pasta al forno acquistata in una rosticceria vicino alla sua abitazione. Scrive controcopertina.com

giornalista barbara castellani ospedaleGiornalista in ospedale per aver ingerito vetri presenti in una lasagna, "Momenti di paura" - "Sono in ospedale e ringrazio le tante persone che mi stanno scrivendo manifestando affetto e solidarietà. Lo riporta msn.com

