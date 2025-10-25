La foto-segnalazione | un mese dopo l’alluvione via Raschi è ancora coperta di fango

Quicomo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A un mese esatto dall’ondata di maltempo che aveva provocato allagamenti in città, come quello della zona tra via Bixio e piazza Santa Teresa, in via Raschi il fango è ancora lì. Copre alcuni parcheggi e riempie i tombini. Una scena che racconta il dopo-tempesta di una città che non si è ancora. 🔗 Leggi su Quicomo.it

