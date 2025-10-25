Scopri come la rivelazione che Satilmis è suo figlio biologico sconvolge la vita di Ceyda e la mette davanti a scelte impossibili Nella terza stagione de La forza di una donna, Ceyda si troverà faccia a faccia con una verità che rischia di stravolgere la sua esistenza: Satilmis non è un nome qualunque, ma il suo figlio biologico. Emre, grazie all’intervento dell’avvocatessa Kismet, riuscirà a mettersi in contatto con la famiglia del bambino perduto, consegnandole una rivelazione che scuote ogni certezza. Ceyda si ritroverà sospesa tra l’amore che ha sempre nutrito per Arda e l’istinto profondo che la spinge verso il figlio ritrovato. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Forza di Una Donna, Anticipazioni Turche: Ecco Chi E’ Il Vero Figlio Di Ceyda!