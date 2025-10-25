La forza di una donna Anticipazioni | Piril ha una crisi di nervi per colpa di Sarp
Nel prossimo episodio della soap turca in onda il 25 ottobre 2025 su Canale 5, la tensione all’interno della famiglia si fa sempre più intensa. Per la protagonista diventa chiaro che continuare a ignorare la verità non è più possibile. “Bahar ha scoperto che Sarp si è rifatto una vita: lo ha visto con i suoi occhi in compagnia della nuova moglie e dei loro figlioletti.” Questa consapevolezza getta Bahar in un momento di profonda riflessione: è giunto il momento per lei di voltare pagina, per sé e per i piccoli Nisan e Doruk. Nel frattempo, in casa di Enver giunge una busta inviata da Sarp: al suo interno un telefono e un biglietto con l’invito a farlo avere alla prima moglie, che dovrebbe richiamarlo quanto prima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tre anni di Giorgia Meloni: la forza di una donna che non ha mai smesso di credere nel suo Paese.Dal coraggio alla rinascita, dalla speranza all’orgoglio.Questa è l’Italia che rialza la testa. - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna Anticipazioni 25 ottobre 2025: Piril ha una crisi di nervi per colpa di Sarp. Ecco perché - Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 25 ottobre 2025 su Canale 5. Riporta msn.com
La Forza di una donna, le anticipazioni del 25 ottobre - Appuntamento lungo del sabato con La Forza di una donna, dizi turca in onda su Canale 5, leggi la trama delle puntate di oggi pomeriggio sabato 25 ottobre 2025. Secondo msn.com
La forza di una donna, anticipazioni 25 ottobre 2025: Piril ha una crisi di nervi per colpa di Sarp - Nella puntata de La forza di una donna del 25 ottobre 2025, Piril scopre che Sarp ha salvato il numero di Bahar come “Mia Bahar” e ha una crisi di ... Lo riporta affaritaliani.it