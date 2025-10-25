La forza di una donna Anticipazioni | Piril ha una crisi di nervi per colpa di Sarp

Nel prossimo episodio della soap turca in onda il 25 ottobre 2025 su Canale 5, la tensione all’interno della famiglia si fa sempre più intensa. Per la protagonista diventa chiaro che continuare a ignorare la verità non è più possibile. “Bahar ha scoperto che Sarp si è rifatto una vita: lo ha visto con i suoi occhi in compagnia della nuova moglie e dei loro figlioletti.” Questa consapevolezza getta Bahar in un momento di profonda riflessione: è giunto il momento per lei di voltare pagina, per sé e per i piccoli Nisan e Doruk. Nel frattempo, in casa di Enver giunge una busta inviata da Sarp: al suo interno un telefono e un biglietto con l’invito a farlo avere alla prima moglie, che dovrebbe richiamarlo quanto prima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it