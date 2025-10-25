La Forza di una Donna anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre | Yeliz viene uccisa per errore dagli uomini di Nezir

© US Mediaset Un terribile omicidio dà uno scossone agli eventi de La Forza di una Donna. Incaricati di rapire Bahar, Nisan e Doruk per fare in modo che il ‘nemico’ Sarp Çe?meli bussi alla sua porta, gli scagnozzi di Nezir Korkmaz uccidono per errore Yeliz. Portata in salvo da Sarp, poco prima della tragedia, in un rifugio sicuro in montagna insieme ai bambini, Bahar ignora dunque cosa sia successo all’amica, mentre Ceyda, Hatice, Enver e Arif affrontano il dolorosissimo lutto. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

