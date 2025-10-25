La Forza di una Donna anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre | Yeliz viene uccisa per errore dagli uomini di Nezir
© US Mediaset Un terribile omicidio dà uno scossone agli eventi de La Forza di una Donna. Incaricati di rapire Bahar, Nisan e Doruk per fare in modo che il ‘nemico’ Sarp Çe?meli bussi alla sua porta, gli scagnozzi di Nezir Korkmaz uccidono per errore Yeliz. Portata in salvo da Sarp, poco prima della tragedia, in un rifugio sicuro in montagna insieme ai bambini, Bahar ignora dunque cosa sia successo all’amica, mentre Ceyda, Hatice, Enver e Arif affrontano il dolorosissimo lutto. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno Ogni donna porta con sé una forza straordinaria, ma anche la forza più grande ha bisogno di cura e attenzione. Prendersi cura di sé significa conoscere, prevenire, agire in tempo. La prevenzione non è s - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna - Scopri le anticipazioni de La forza di una donna dal 27 ottobre al 1° novembre: la trama completa delle puntate della settimana. Come scrive novella2000.it
La forza di una donna anticipazioni 27 ottobre: il piano di Nezir - Nella puntata de La forza di una donna in onda lunedì 27 ottobre, da un lato, Bahar e Ceyda dovranno ricucire un’amicizia messa a dura prova dalla verità; dall’altro, l’ombra di Nezir incombe su tutti ... Si legge su ciakgeneration.it
La forza di una donna, anticipazioni dal 27 ottobre al 1 novembre: Yeliz viene sparata e muore - La trama degli episodi in onda da lunedì 27 ottobre a sabato 1 novembre: Bahar rischia di essere ... fanpage.it scrive