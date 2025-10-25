La forza di Cecilia contro la sindrome di Lynch | Il primo medico che mi ha seguita fu molto diretto quasi brutale Mi sono chiesta | Davvero sta succedendo a me?

Una diagnosi arrivata a 33 anni, il coraggio di ricominciare e la volontà di dare voce a chi non ne ha. Tra dati, testimonianze e impegno civile, il progetto Pro-Lynch accende i riflettori sulla sindrome di Lynch, una realtà ancora troppo poco conosciuta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La forza di Cecilia contro la sindrome di Lynch: «Il primo medico che mi ha seguita fu molto diretto, quasi brutale. Mi sono chiesta: “Davvero sta succedendo a me?”»

