La forza di Cecilia contro la sindrome di Lynch | Il primo medico che mi ha seguita fu molto diretto quasi brutale Mi sono chiesta | Davvero sta succedendo a me?

Vanityfair.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una diagnosi arrivata a 33 anni, il coraggio di ricominciare e la volontà di dare voce a chi non ne ha. Tra dati, testimonianze e impegno civile, il progetto Pro-Lynch accende i riflettori sulla sindrome di Lynch, una realtà ancora troppo poco conosciuta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la forza di cecilia contro la sindrome di lynch il primo medico che mi ha seguita fu molto diretto quasi brutale mi sono chiesta davvero sta succedendo a me

© Vanityfair.it - La forza di Cecilia contro la sindrome di Lynch: «Il primo medico che mi ha seguita fu molto diretto, quasi brutale. Mi sono chiesta: “Davvero sta succedendo a me?”»

Altri contenuti sullo stesso argomento

forza cecilia contro sindromeLa forza di Cecilia contro la sindrome di Lynch: «Il primo medico che mi ha seguita fu molto diretto, quasi brutale. Mi sono chiesta: “Davvero sta succedendo a me?”» - Una diagnosi arrivata a 33 anni, il coraggio di ricominciare e la volontà di dare voce a chi non ne ha. Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Cecilia Contro Sindrome