Bologna, 25 ottobre 2025 – Vittoria di carattere per la Fortitudo. Incerottata, costretta a ruotare con solo 7 elementi, reduce da 2 cocenti sconfitte consecutive, la formazione di Attilio Caja ritrova grinta, determinazione e una difesa straordinaria per pressione ed efficacia e batte, rimanendo in pratica sempre in vantaggio la corazzata Verona. Guidata da un eccellente capitan Fantinelli la Flats Service torna a vincere e incassa 2 punti pesanti che la rilanciano nel morale e nella classifica. Mancano Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti e come previsto rimane ai box anche Matteo Imbrò; nella Scaligera dove è assente l’infortunato Justin Johnson, c’è l’ex Riccardo Bolpin che per una sera non fa valere la legge dell’ex. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fortitudo vince con grinta, tutto merito della difesa