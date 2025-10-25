La Fiorentina e lo stadio Franchi in ritardo | ecco perché come recuperare

Firenze, 25 ottobre 2025 – Spiega nel dettaglio, fa chiarezza, ci mette la faccia. Mentre in città non si parla altro che di “ pasticcio Franchi ”, l’ingegnere Luca Buzzoni non si nasconde. Il direttore tecnico del progetto per Arup comprende la delusione dei tifosi, viviseziona tutte le difficoltà che hanno intralciato il restyling, confessa le “tantissime complessità” e ammette i ritardi, evidenti, accumulati finora. Ma allo stesso tempo non si scompone. La politica si sdoppia. Italia Viva e M5s da picconatori ad alleati E rassicura: “Sono molto fiducioso che tutto andrà nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fiorentina e lo stadio. “Franchi in ritardo: ecco perché, come recuperare”

News recenti che potrebbero piacerti

CI VEDIAMO DOMENICA ALLO STADIO ? Fiorentina-Bologna ? Domenica 26 Ottobre, ore 18.00 ? Stadio Artemio Franchi Acquistali subito: bit.ly/BigliettiFIOBO…$forzaviola $fiorentina $seriea Vai su X

CI VEDIAMO DOMENICA ALLO STADIO ? Fiorentina-Bologna ? Domenica 26 Ottobre, ore 18.00 ? Stadio Artemio Franchi Acquistali subito: https://bit.ly/BigliettiFIOBOL2025 - facebook.com Vai su Facebook

La Fiorentina e lo stadio. “Franchi in ritardo: ecco perché, come recuperare” - Tra partite, meteo avverso e altri imprevisti abbiamo perso tre mesi di lavori. Si legge su msn.com

La replica della Fiorentina: “Volevamo un nuovo stadio, ma non è mai stato permesso. C’è ancora grande dispiacere” - Come era prevedibile la replica della Fiorentina alla notizia che la chiusura dei lavori in curva Fiesole subirà un ritardo (Stadio Franchi, ... Si legge su piananotizie.it

Stadio Franchi: Renzi attacca Nardella su ritardi lavori - Io ora non me ne occupo, ho già dato molto con la Fiorentina". Si legge su controradio.it