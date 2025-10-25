La fine della Bestia | perché la macchina social di Matteo Salvini si è inceppata

Nel 2019 quando la Lega prendeva il 34%, Matteo Salvini era il politico italiano che riusciva a interpretare meglio i social network. Il suo metodo, orchestrato da Luca Morisi, veniva chiamato La Bestia. Guardando i dati degli ultimi mesi però qualcosa si è rotto. Il suo posto sul trono dei follower è stato preso da Giorgia Meloni. E questo nonostante un volume di contenuti enorme. 🔗 Leggi su Fanpage.it