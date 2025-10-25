la fiducia del baby lapo calviani durante la settimana ci siamo allenati molto bene

Giovanissimo, essendo un classe 2008, ma già a pieno regime nelle rotazioni di coach Vecchi dopo aver esordito lo scorso anno in prima squadra con Betti nel finale di stagione. Lapo Calviani si sta ritagliando uno spazio importante in questa Mens Sana di inizio stagione dimostrando doti tecniche e caratteriali notevoli se messe in relazione all’età. "Ci aspetta una trasferta molto lunga ed impegnativa – dice il giovane biancoverde – oltre che stancante. Ma in settimana di siamo allenati bene, proseguendo nel nostro percorso di crescita e cercando di migliorare quello che nelle prime tre gare disputate non ha funzionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

