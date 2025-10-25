La Festa del Cinema di Roma diventa Festival Competitivo | tutti i premi della ventesima edizione

La Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). Un traguardo storico che consacra la manifestazione romana tra gli appuntamenti cinematografici di maggiore prestigio a livello internazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 25 ottobre alle ore 17 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alla presenza della direttrice artistica Paola Malanga, della giuria e dei numerosi ospiti che hanno celebrato la chiusura della ventesima edizione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

