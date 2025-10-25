La Festa del Cinema di Roma diventa Festival Competitivo | tutti i premi della ventesima edizione

Cinefilos.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). Un traguardo storico che consacra la manifestazione romana tra gli appuntamenti cinematografici di maggiore prestigio a livello internazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 25 ottobre alle ore 17 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alla presenza della direttrice artistica Paola Malanga, della giuria e dei numerosi ospiti che hanno celebrato la chiusura della ventesima edizione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

festa cinema roma diventaFesta del cinema di Roma: numeri e vincitori della ventesima edizione - Premiate pellicole e talenti del cinema internazionale ... Lo riporta rainews.it

festa cinema roma diventaFesta del Cinema di Roma, premiata Jasmine Trinca; assegnati i premi della ventesima edizione - Jasmine Trinca ha ricevuto il premio come miglior attrice e ha fatto valere la nutrita presenza italiana nel concorso progressive cinema della Festa del Cinema di Roma. comingsoon.it scrive

festa cinema roma diventaFesta del Cinema di Roma, la diretta della cerimonia di premiazione: torna Ema Stokholma, Lucio Corsi sul red carpet - Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma Diventa