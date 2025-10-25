La Festa del cinema di Monza rende omaggio a Maria De Medeiros Lavorare con registi diversi è come entrare in tanti mondi

Monza – Per il grande pubblico è stata Fabienne, la compagna di Butch Coolidge, alias Bruce Willis, in Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Ma anche Laura Betti nel “Pasolini“ di Abel Ferrara e la scrittrice Anais Nin nel film “Henry & June“ di Philip Kaufman. Ma per gli appassionati di cinema è soprattutto l’interprete premiata a Venezia con la Coppa Volpi per il ruolo in “Tres irmaos” di Teresa Villaverde, la protagonista de “Il resto di niente“ e “Riparo“, la regista di “Capitani d’aprile“, suo primo lungometraggio dietro la macchina da presa, di cui è stata anche sceneggiatrice e attrice, una pellicola che racconta i militari che fecero nel 1974 la Rivoluzione dei Garofani in Portogallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Festa del cinema di Monza rende omaggio a Maria De Medeiros. “Lavorare con registi diversi è come entrare in tanti mondi”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Red Carpet di #AllaFestaDellaRivoluzione, regia di Arnaldo Catinari, con Valentina Romani, Nicolas Maupas, Maurizio Lombardi, Darko Peric e con Riccardo Scamarcio. Una produzione Italian International Film con Rai Cinema. Festa del Cinema di Roma - facebook.com Vai su Facebook

La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X

La Festa del cinema di Monza rende omaggio a Maria De Medeiros. “Lavorare con registi diversi è come entrare in tanti mondi” - L’attrice e regista portoghese ha lavorato con big come Tarantino, Abel Ferrara, Bigas Luna e Manoel de Oliveira. Riporta msn.com

La Festa del cinema di Monza rende omaggio a Maria De Medeiros - L'attrice e regista portoghese è stata ospite della nostra redazione a Monza. Segnala ilgiorno.it

Arriva la Festa del Cinema di Monza: il red carpet che non ti aspetti, ecco le date e le star - Tutti gli appuntamenti, gli ospiti e le info per partecipare: tre giorni di proiezioni e incontri, ingresso gratuito con prenotazione ... Come scrive monza-news.it