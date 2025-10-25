La Festa del cinema di Monza rende omaggio a Maria De Medeiros Lavorare con registi diversi è come entrare in tanti mondi

25 ott 2025

Monza – Per il grande pubblico è stata Fabienne, la compagna di Butch Coolidge, alias Bruce Willis, in Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Ma anche Laura Betti nel “Pasolini“ di Abel Ferrara e la scrittrice Anais Nin nel film “Henry & June“ di Philip Kaufman. Ma per gli appassionati di cinema è soprattutto l’interprete premiata a Venezia con la Coppa Volpi per il ruolo in   “Tres irmaos” di Teresa Villaverde,   la protagonista de “Il resto di niente“ e “Riparo“, la regista di “Capitani d’aprile“, suo primo lungometraggio dietro la macchina da presa, di cui è stata anche sceneggiatrice e attrice, una pellicola che racconta i militari che fecero nel 1974 la Rivoluzione dei Garofani in Portogallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

