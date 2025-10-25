La Diaspora delle Vele e il valore della dignità secondo Francesca Archibugi

Alla Festa del Cinema di Roma abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Francesca Archibugi, regista del documentario che racconta di Scampia e del suo popolo. Su Sky nel 2026. 22 Luglio 2024. In seguito a un tragico incidente, al crollo di un ballatoio della Vela Celeste, 2000 dei suoi abitanti hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Queste famiglie sono state ricollocate in alloggi provvisori e aspettando di poter tornare in un nuovo quartiere in costruzione a Scampia, di poter tornare in quel luogo che, a dispetto dei tanti problemi, considerano casa, che ha lasciato un segno profondo nelle loro esistenze e nello loro anime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

