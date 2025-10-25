La destra vuole creare un &#8216;bosco rosso' con telecamere dove far andare le donne per l'ultimo incontro con l'ex

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un parco chiuso con videocamere per dire addio al partner in sicurezza: è quanto suggerito dalla Regione Lazio con il progetto del Bosco Rosso. E ancora una volta il contrasto alla violenza di genere viene strumentalizzato dalla destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

destra vuole creare amp8216boscoLa destra vuole creare un ‘bosco rosso’ con telecamere dove far andare le donne per l’ultimo incontro con l’ex - Un parco chiuso con videocamere per dire addio al partner in sicurezza: è quanto suggerito dalla Regione Lazio con il progetto del Bosco Rosso ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Destra Vuole Creare Amp8216bosco