La denuncia di Pettinari e Di Pillo | Nuovo fortino della droga al ' Ferruccio' in via Tavo

Un nuovo fortino della droga in via Tavo nel quartiere Villa del Fuoco di Pescara.È quello che denunciano Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo, rispettivamente presidente e consigliere comunale del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo”, hanno tenuto un incontro con i cittadini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

