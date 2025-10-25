La denuncia del giornalista Sahebi | Aggredito da neofascisti nel centro di Roma Ero con mio figlio di sei mesi

Ilfattoquotidiano.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Alessandro Sahebi è stato aggredito nel centro di Roma, mentre scattava alcune foto alla sua compagna e al figlio di sei mesi davanti al Teatro Brancaccio. “Tutto per una felpa con la scritta Azione antifascista ” spiega. I tre lo hanno minacciato, picchiato con due schiaffi e intimato di togliersi la felpa o “di metterla al contrario”. La vittima ha registrato tutto con il cellulare e farà presto denuncia alla polizia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

