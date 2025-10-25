La decisione di Massimo Cacciari | il filosofo si sposa a 81 anni
Il filosofo e politico Massimo Cacciari, 81 anni, si sposa. La futura moglie è Chiara Patriarca, 52 anni, professionista triestina e sua riservatissima compagna da tempo. Le pubblicazioni di matrimonio sono state affisse agli albi dei Comuni di Venezia e Milano, e riportano tutti i dettagli ufficiali: " Comune di Venezia, ufficio dello stato civile – atto di pubblicazione di matrimonio che gli sposi intendono contrarre a Milano. Sposo: Massimo Cacciari, nato in Venezia il 5 giugno 1944, residente in Venezia, cittadinanza italiana. Sposa: Chiara Patriarca, nata in Trieste il 30 settembre 1973, residente in Milano, cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
