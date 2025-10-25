La danza parla americano nella tappa cinese del Grand Prix | Chock Bates imprendibili Zingas Kolesnik secondi
Nessuna sorpresa sul gradino più alto del podio della Cup of China 2025 nelle coppie di danza. Come previsto, i tre volte campioni del mondo Madison Chock e Evan Bates hanno confermato la loro supremazia internazionale conquistando la vittoria con un totale di 208.25 punti, frutto di due prove di ottimo livello tecnico e interpretativo. Gli statunitensi hanno incantato il pubblico di Chongqing con una free dance da 123.81 punti, costruita sul consueto equilibrio tra eleganza, controllo e intensità artistica. La loro esecuzione, quasi priva di sbavature, ha ribadito il perché la coppia americana sia da anni un punto di riferimento della specialità: le transizioni fluide e la perfetta sincronia nei twizzle hanno fatto la differenza, regalando loro il miglior punteggio tecnico (67. 🔗 Leggi su Oasport.it
