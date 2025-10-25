La Danimarca dice basta alle pubblicità di scommesse prima e dopo le trasmissioni sportive
Il governo danese ha approvato una nuova normativa che limita la pubblicità del gioco d’azzardo nelle trasmissioni sportive, con l’obiettivo di proteggere i giovani e chi è a rischio dipendenza. La legge vieta annunci dieci minuti prima e dieci minuti dopo le partite, estendendo il divieto anche agli stadi e alle scuole. Un grande passo avanti per la Danimarca. Stop alle pubblicità di betting in Danimarca: i dettagli. Il provvedimento vieta la promozione di quote live sui tabelloni e sugli striscioni durante le partite, e impedisce l’uso di volti di giovani sotto i 25 anni o di personaggi pubblici nelle campagne pubblicitarie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mentre siamo in aula su Gaza con Tajani che chiede unità e usa toni pacati, Giorgia Meloni dalla Danimarca dice che - la sinistra italiana non sceglie la pace - i sindacati scioperano per fare il week end lungo - la Flottilla crea disagi al popolo italiano A proposi - X Vai su X
Quello che in Italia sembra “troppo bello per essere vero”, in Danimarca è realtà: “Mi sembra giusto riportarvi anche esempi di datori di lavoro virtuosi. Ingegnera civile, primo lavoro in azienda, dopo il primo giorno di lavoro chiedo al mio capo 1 settimana di va - facebook.com Vai su Facebook